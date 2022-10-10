غداً.. "كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي" ينطلق بحلته الجديدة

المصدر: وام

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تنطلق غداً منافسات بطولة "كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي لكرة القدم " وهو المسمى الجديد لكأس رابطة المحترفين، وذلك بعد اتفاقية عقد الرعاية التي تم توقيعها ما بين رابطة المحترفين الإماراتية ومصرف أبوظبي الإسلامي لثلاث سنوات.

وتبدأ منافسات ذهاب الدور الأول بمشاركة 12 فريقا، فيما ينتظر كل من العين حامل اللقب، وشباب الأهلي الوصيف إلى ربع النهائي من أجل دخول المباريات.

وتقام المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء بحيث يلتقي دبا مع الجزيرة على استاد دبا الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات، وفي التوقيت نفسه يلتقي بني ياس مع الشارقة على استاد بني ياس، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوحدة واتحاد كلباء على استاد آل نهيان الساعة 20:00

وفي اليوم الثاني الأربعاء تنطلق المواجهات الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات، بلقاء عجمان والظفرة على استاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي النصر والبطائح على استاد آل مكتوم في التوقيت نفسه، وتختتم مواجهات الجولة الأولى بلقاء خورفكان والوصل على استاد صقر بن محمد القاسمي الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

وطبقا لنظام البطولة تقام المباريات بنظام خروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل مباريات الأدوار "الأول، والثمانية، نصف النهائي"، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

وبحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية فقد لعبت 656 مباراة في المسابقة على مدار المواسم الماضية، شهدت تسجيل 1945 هدفاً، وانتهت 486 مباراة بفوز فريق على الآخر، مقابل 170 مباراة حسمت بالتعادل، ويتصدر الجزيرة قائمة الأقوى هجوماً في البطولة برصيد 193 هدفاً، مقابل 189 لشباب الأهلي، و172 للعين،فيما يقف شباب الأهلي على رأس قائمة الفرق الأكثر تحقيقاً للانتصارات برصيد 51 فوزاً، مقابل 49 للوحدة، و47 للعين.

وحمل لقب البطولة منذ النسخة الأولى 2008- 2009، وحتى الموسم الماضي 2021- 2022، 6 أندية فقط وهي شباب الأهلي "6 ألقاب"، و لقبان لأندية العين، النصر، الوحدة، ولقب لناديي عجمان والجزيرة.

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