12 فريقاً تدشن كأس «أبوظبي الإسلامي» غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تنطلق غداً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي التسمية الجديدة لكأس رابطة المحترفين، وتدشن 3 مباريات مرحلة الذهاب؛ حيث يلعب دبا الفجيرة مع الجزيرة وبني ياس مع الشارقة والوحدة مع اتحاد كلباء، وتستأنف المباريات بعد غد، ويلتقي عجمان مع الظفرة والنصر مع البطائح وخورفكان مع الوصل، وتقام مباريات الإياب 1 و2 من نوفمبر، وتم استثناء كل من العين بطل الكأس والدوري بالموسم الماضي، وشباب الأهلي، وصيف الكأس، من خوض الدور الأول، ويبدآن المشوار من الدور ربع النهائي.

وتقام لقاءات ذهاب ربع النهائي يومي 24 و25 نوفمبر، والإياب 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما يقام ذهاب نصف النهائي 20 أبريل 2023، والإياب 2 مايو المقبل. ومن المقرر لعب النهائي 17 مايو المقبل.

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