«الإمارات» يتصدّر بسباعية أمام «غلف»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تصدر فريق الإمارات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة) بفوزه الكبير على «غلف اف سي» 7 /‏ 0 ووصل إلى 10 نقاط متربعاً على القمة بفارق الأهداف عن الثلاثي دبا الحصن والجزيرة الحمراء والعربي المتشاركين في الرصيد نفسه، وأحرز السباعية دياغو فارياس وليثيري سيلفا «هاتريك» لكل لاعب وعبدالله النعيمي.

وتعادل دبا الحصن والعروبة 1 /‏ 1 سجل للعروبة سعيد عبيد وللـ «الحصن» جاسم النقبي . وألحق الحمرية بفريق العربي الهزيمة الأولى، وفاز عليه 1 /‏ 0، وسجل الهدف فيرناندو جابرييل، وتغلب حتا على الفجيرة 2 /‏ 1 أحرز لـ «الإعصار» سعيد الرواحي ودينلسون جونيور وللفجيرة عكاشة حمزاوي وأكمل الفجيرة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ايودي.

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