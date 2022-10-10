الجزيرة عقدة كوزمين مع الشارقة

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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عكست نتيجة قمة الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين بين الجزيرة والشارقة، التباين الواضح في نتائج الجزيرة في مواجهاته أمام الفرق التي دربها كوزمين في دوري أدنوك، المباراة حملت رقم 13 في هذه المواجهات، والثانية لكوزمين بـ«بدلة تدريب الشارقة»، ولم يستطع الشارقة تحقيق الفوز فيهما، في المرة الأولى خسر الشارقة بالدور الثاني الموسم الماضي بهدف وهي الخسارة الوحيدة للشارقة مع كوزمين محلياً حتى الآن، فيما انتهت ثانية المواجهات بالتعادل 3 / 3، علماً بأن الغلبة كانت واضحة للفرق التي دربها كوزمين قبل الشارقة في 11 مواجهة أمام الجزيرة في فترته مع العين وشباب الأهلي في الدوري وفاز في 7 مباريات، منها 4 مواجهات مع العين موسمي 2011 / 2012 و2012 / 2013، وفاز العين 3 مرات والتعادل مرة واحدة، و7 مع شباب الأهلي في موسمين ونصف موسم، وفاز في 4 مباريات مقابل الخسارة مرتين والتعادل في مباراة واحدة.

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