رفعت يخطف قلوب «الوحداوية» في الظهور الأول

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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مثلت التبديلات التي أجراها مانويل خيمينيز مدرب الوحدة «كلمة السر» في الفوز العريض الذي حققه العنابي على حساب النصر 4 /‏ 0، في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، لينجح المدرب الإسباني في الاختبار الأول له مع الفريق في بداية ولايته الثانية.

وعاد الوحدة ليضرب برباعياته الشهيرة، بعدما حقق الرباعية الثانية هذا الموسم، عقب فوزه في الجولة الرابعة بالأربعة على البطائح، ليواصل الفريق صحوته، ويتجاوز بدايته المخيبة في الجولات الثلاث الأولى.

ونجح المصري أحمد رفعت، الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، في خطف قلوب جمهور الوحدة في الظهور الأول له، عقب انضمامه للفريق، بعدما سجل أوراق اعتماده، كواحد من النجوم المنتظر تألقها بشكل كبير هذا الموسم، إذ تمكن من إحداث الفارق الهجومي بمجرد نزوله الملعب، وقدم لمسات رائعة، انتزعت «الآهات» في المدرجات، وصنع هدفين من الأهداف الأربعة خلال 45 دقيقة، مشكلاً جبهة يسرى قوية مع البرتغالي روبن.

وأثمرت تغييرات خيمينيز بنزول محمد برغش ولويس بيتزي، في منح الوحدة المزيد من القوة الهجومية، ليتفوق الفريق تماماً على النصر، الذي لم يتمكن من صد هجمات العنابي.

وقال خيمينيز : «عندما تنظر إلى نتيجة اللقاء النهائية، تعتقد أن المباراة كانت سهلة، ولكنها على العكس تماماً، فقد كانت في غاية الصعوبة، خاصة في الشوط الأول، الذي شكّل فيه النصر عقبات كثيرة أمامنا».

وأضاف: لا يزال أمامنا الكثير من العمل، وتحسين الأداء في الفترة المقبلة».

وأشاد خيمينيز بأداء لاعبه أحمد رفعت، موضحاً: «عندما دخل إلى أرض الملعب، شاهدنا لاعباً طموحاً ومثابراً ومجتهداً يسعى لإظهار قدراته العالية، ولكن جميع اللاعبين قدموا أداء راقياً، ساهم في تحقيق الانتصار».

تطوير

وأكد الألماني ثورستن فينك مدرب النصر، أنه كان يوماً سيئاً بالنسبة للفريق، إلا أن الخسارة لا تعني الاستسلام على الإطلاق، والفريق سيحاول تطوير الأداء والعودة إلى النتائج الإيجابية

وقال:لا يزال الحديث مبكراً عن المنافسة فالخسارة أمر وارد، علينا طوي صفحة المباراة، والاستعداد للمواجهة القادمة، التي لا بديل فيها عن الفوز لاستعادة الثقة.

وعن مستقبله مع الفريق أوضح: «أتعامل مع الأمور بشكل إيجابي، ولا أفكر في إمكانية رحيلي عن الفريق من عدمه وكل تركيزي على تطوير الفريق».

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