3 أهداف من «نيران صديقة» في «الخامسة»

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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شهدت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، 3 أهداف من «نيران صديقة»،وكانت البداية بهدف عبد الله رمضان «الجزيرة » في شباك الشارقة، عندما نفذ ضربة ثابتة واصطدمت الكرة بماجد راشد وتحولت إلى المرمى، وخدعت الحارس درويش محمد، وأحرز ليما «الوصل» هدفاً من ضربة ثابتة،وغيرت الكرة مسارها بعد اصطدامها بخالد بطي «الظفرة»، لتسكن شباك عبد الله سلطان ، وشهدت مباراة الوحدة والنصر هدف روبين فيليب «الوحدة» من هجمة انتهت بتسديدة غيرت مسارها لامست الكرة ألفيس «النصر»، واتجهت نحو شباك شامبيه.

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