النقبي يتألق في إدارة قمة الجزيرة والشارقة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستحق الحكم الدولي عادل النقبي نجومية التحكيم في الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن قاد مباراة الجزيرة مع الشارقة باقتدار، ودون أي أخطاء، حيث جاءت قراراته صحيحة، على الرغم من قوة المباراة وحساسيتها في صراع القمة، فتميز باللياقة البدنية والذهنية العالية، وحسن التصرف والتعامل مع اللاعبين خلال المباراة، ما جعله يسيطر عليها، وساعده في ذلك التركيز العالي للاعبين على اللعب، وشهدت المباراة العديد من الحالات الدقيقة والصعبة ولكنه بمعاونة أفراد طاقمه نجحوا في التعامل معها، حيث طالب الجزيرة بركلة جزاء لصالح لاعبه خليفة الحمادي ولكن الحكم رأى أن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة، كما طالب الشارقة بركلة جزاء لصالح بيانيتش ولكن الاحتكاك كان طبيعياً ولا ترتقي اللعبة لقرار الركلة، فيما وفق الحكم في احتساب ركلة جزاء للشارقة نتيجة لمس اللاعب محمد العطاس للكرة بيده.

أداء جيد

شهدت الجولة الخامسة أداءً جيداً من قضاة الملاعب في معظم المباريات، ويعتبر الأداء الأفضل في الجولات السابقة، فلم تكن هناك قرارات مؤثرة في نتيجة المباريات، باستثناء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الظفرة في مباراته أمام الوصل بعد أن أعاق لاعب الوصل سياكا للاعب الظفرة لوكاس، وقد فاز الوصل بنتيجة المباراة والركلة لم تؤثر في نتيجة المباراة، كما شهدت الجولة تبايناً في قرار الحكام بإشهار البطاقات الصفراء، ففي مباراة واحدة تم إشهار 9 بطاقات ومباريات أخرى لم تشهر البطاقات رغم استحقاق اللاعبين لها، كما حدث في مباراتي الوصل مع الظفرة والوحدة مع النصر، خصوصاً أن استخدام البطاقات يترتب عليها قرارات أخرى مثل الطرد.

حالات تحكيمية

● تعرض لاعب العين دانيلو للطرد من قبل الحكم ولكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء القرار واستبداله بالإنذار.

● طالب كلباء بركلة جزاء في مباراته أمام شباب الأهلي ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

● كما طالب شباب الأهلي بركلة جزاء ولكن لمس مدافع للكرة داخل المنطقة كان من دون تعمد.

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