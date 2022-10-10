حسن إسماعيل: الحراس دفعوا ثمن الأخطاء الدفاعية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن حراس المرمى دفعوا ثمن تعدد الأخطاء الدفاعية لفرقهم، خلال الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، لذلك لم يظهر حارس مرمى بمستوى متميز، حتى بالفرق التي تنافس على الصدارة، ما يتطلب مزيداً من العمل خلال التدريبات، والسعي لتدارك الأخطاء التي يكون لها تأثير مباشر في أداء الحراس، خاصة وسط القوة الهجومية التي يتميز بها الدوري حتى الآن.

افتقاد

وأضاف حسن إسماعيل، من الملاحظ افتقاد الحارس القائد، الذي يقود فريقه لتحقيق الفوز، ويدافع عن عرينه ببسالة، ويسهم في رفع معنويات لاعبيه، كما حث خلال المواسم الماضية، فقد سبق وشاهدنا علي خصيف يقود الجزيرة للفوز باللقب، وكذلك عادل الحوسني يقود الشارقة لفوز بالدرع، كما تابعنا أداء خالد عيسى المتميز الموسم الماضي، وكان أحد أهم أسباب فوز العين ببطولة الدوري، وأي فريق يسعى للفوز بالبطولة، لا بد أن يكون لديه حارس متميز، وحتى الآن نفتقد الحارس القائد في الفرق التي تنافس علي صدارة الدوري، لتعدد الأخطاء الدفاعية بشكل ملاحظ، إضافة لتراجع مستوى بعض الحراس.

تألق

وواصل حسن إسماعيل، خلال الجولة الخامسة، تلاحظ أداء جيد لحسن حمزة حارس شباب الأهلي، والذي ذاد عن مرماه ببسالة خلال مباراة فرقه أمام كلباء، وأنقد مرماه من عدة فرص محققة، ولولا جهوده لخرج فريق كلباء فائزاً بنتيجة المباراة، في المقابل، ظهر حارس النصر أحمد شمبيه بمستوى متواضع، على الرغم من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال المواسم الماضية، وأنصحه بضرورة مراجعة نفسه، والسعي لتطور مستواه، من خلال المران الجدي، وتدارك الأخطاء التي يقع فيها خلال المباريات، حتى يستعيد فريقه بريقه المفقود.

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