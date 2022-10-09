علي حمد في ورشة مكتشفي حكام النخبة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

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شارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ورشة عمل مكتشفي حكام النخبة الآسيوية، التي نظمتها إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي أخيراً عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتأتي الورشة ضمن برنامج إدارة الحكام في الاتحاد القاري، الذي يهدف لاكتشاف الحكام الدوليين المتميزين على مستوى القارة الآسيوية، وترشيحهم لقائمة حكام النخبة الآسيوية، على أن يخضع جميع الحكام المرشحين لمتابعة فنية دقيقة ستحدد إمكان ضمهم لقائمة النخبة أو عدمه.

وقال علي حمد: إن برنامج مكتشفي الحكام النخبة تم تنفيذه منذ سنوات، ويضم فريق العمل نخبة من الحكام الدوليين السابقين الذين أداروا العديد من المباريات القارية والدولية، وتتمثل مسؤولياتهم ومهامهم برصد وانتقاء الحكام الدوليين المتميزين في جميع الاتحادات الوطنية على مستوى القارة الآسيوية.

وتابع: بعد الانتقاء تتم متابعة كل حكم كرة قدم على حدة من خلال أحد كشافي البرنامج، الذي سيقوم بدوره بتقييم الأداء الفني للحكم وإدارته لتلك المباريات، والوقوف على قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة والتصرف المثالي في مواقف المباريات بشكل عام وفي الحالات التحكيمية الصعبة بشكل خاص.

وأضاف: إن البرنامج يُعد أحد أهم البرامج التي تخدم منظومة التحكيم الآسيوية، لدوره الكبير في زيادة قاعدة حكام النخبة في آسيا، وتحرص اللجنة وإدارة الحكام في الاتحاد القاري على وجود أفضل حكام كرة القدم لإدارة جميع المسابقات التي تقام في مظلة الاتحاد الآسيوي.

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