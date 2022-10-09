الوصل وصيف «المحترفين»

المصدر: متابعة: علي شدهان، محمد صادق، علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أذاق الوصل ضيفه الظفرة مرارة الهزيمة برباعية نظيفة، في استاد زعبيل، بالجولة الخامسة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ويدين الوصل بفوزه لتألق الدولي فابيو ليما، بتسجيله «هاتريك» في الدقائق 42 و47 و52، فيما تكفل المغربي سفيان بوفتيني بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة 21، ورفع الوصل رصيده إلى النقطة 11، وصيفاً، بفارق هدف عن الجزيرة الثالث، ويعد «هاتريك» ليما، الأول في تاريخ لقاءات الفريقين.

وفاز الوحدة على النصر برباعية باستاد آل نهيان، سجل الأهداف بيدرو وطحنون الزعابي، وروبن فيليب، وبيتزي في الدقائق 53 و63 و85 و90، وهو الفوز الثاني لـ «العنابي» بالدوري، ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، وتجمد النصر عند النقطة الخامسة، وتغلب خورفكان على البطائح 3 - 0 ورفع رصيده إلى 4 نقاط ،وهو أول فوز للفريق بالدوري ،سجل الأهداف آيلتون مورتي، ولوبيز، والبديل أنطونيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز