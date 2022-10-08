الوحدة يضرب النصر برباعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق -تصوير – سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزه الثاني هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على أرضية ستاد آل نهيان، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل رباعية الوحدة جواو بيدرو (53) وطحنون الزعابي (63)، روبن فيليب (85)، ولويس بيتزي (90).

ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم الفريق إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، وتوقف رصيد النصر عند النقطة الخامسة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل أداء أقل من المتوسط قدمه كلا الجانبين ومن دون مستوى هجومي مقنع، باستثناء فرصتين للنصر، الأولى من انفراد تام في الدقيقة العاشرة أنقذها محمد الشامسي حارس الوحدة، والثانية عن طريق المدافع غلوبير ليما الذي استغل خطأ من دفاع الوحدة ولكنه سدد بجوار المرمى في الدقيقة 40، فيما اكتفى الوحدة بتسديدة وحيدة على مرمى الحارس أحمد شامبيه عن طريق أدريان سيلفا في الدقيقة 45.

وتحسن أداء الوحدة في الشوط الثاني بعد التغييرات التي أجراها المدير الفني الجديد الإسباني مانويل خيمينيز، وقدم أداء مغايراً عن الشوط الأول، إذ كان البدلاء كلمة السر في فوز العنابي بعدما دفع بالمصري أحمد رفعت في الظهور الأول له مع الفريق، ومحمد برغش بدلاً من عبد الله حمد وعبد الله الكربي.

ونجح جواو بيدرو في خطف الهدف الأول بمجهود فردي في الدقيقة 53 منح به أصحاب الأرض التقدم.

وأضاف طحنون الزعابي الهدف الثاني بعد هجمة منظمة من جهة اليسار لتصل الكرة إلى الزعابي الذي سدد بيسراه في الشباك.

وواصل الوحدة سيطرته على مجريات الأمور تماماً بعد نزول لويس بيتزي وتيغالي مكان آلان وجواو بيدرو، ليضيف الظهير روبن فيليب الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وأكمل البديل بيتزي رباعية العنابي بالهدف الرابع في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للعنابي يستعيد به جزء كبير من رونقه.

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