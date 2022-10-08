خورفكان يحصد الفوز الأول بثلاثية أمام البطائح

المصدر: خورفكان-علي الظاهري - تصوير - زيشان أحمد

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حصد فريق خورفكان أول فوز له هذا الموسم بعد تخطي ضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع «النسور» رصيده إلى 4 نقاط ويتجمد رصيد «الراقي» عند النقطة السادسة.

جاءت أهداف خورفكان عن طريق البرتغالي آيلتون بوا مورتي في الدقيقة 65 والبرازيلي رامون لوبيز في الدقيقة 74 والبديل انطونيو جونينو في الدقيقة 78.

سيطر الحذر على أداء الفريقين في بداية اللقاء، ولم يشهد الشوط الأول فرصاً بالغة الخطورة وسط أفضلية لأصحاب الأرض، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وضاعت العديد من الفرص في بداية الشوط الثاني خصوصاً من خورفكان، لينتهي صمت الشباك بعد تمكن أصحاب الأرض من هز الشباك برأسية آيلتون إثر استلامه كرة مثالية من زميله رامون لوبيز، وعاد «النسور» لزيارة الشباك مجدداً بعد تبادل الأدوار بين الثنائي السابق، حيث تمكن آيلتون من التوغل داخل منطقة البطائح وتمرير كرة لزميله لوبيز الذي حولها إلى الشباك.

وواصل خورفكان الضغط على مرمى منافسه لينجح البديل جونينو في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعد تخطي دفاع الضيوف، وشهدت المباراة تألق حارس خورفكان أحمد الحوسني بعد التصدي لكرة حمدان ناصر لاعب البطائح.

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