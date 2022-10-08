الوصل يُذيق الظفرة مرارة الهزيمة برباعية

المصدر: دبي-علي شدهان - تصوير - غلام كاركر

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اذاق فريق الوصل الأول لكرة القدم، ضيفه الظفرة مرارة الهزيمة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

إفتتاح المهرجان

ويدين الوصل بفوزه العريض إلى تألق نجمه الدولي فابيو ليما بتسجيله "هاتريك" في الدقائق 42 و 47 و 52، فيما تكفل المغربي سفيان بوفتيني بافتتاح مهرجان الرباعية الوصلاوية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 21.

11 نقطة

وبهذا الفوز الكبير، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 11، مشاركا الجزيرة وصافة الترتيب العام لفرق الدوري، بفارق الأهداف عن الجزيرة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة الرابعة.

أول "هاتريك"

ويعد "هاتريك" ليما، الأول في تاريخ لقاءات الوصل والظفرة، والتي تعود إلى العام 2002.

المباراة 100

كما شهدت مباراة الوصل والظفرة، الاحتفاء بنجم الإمبراطور، الدولي علي صالح، والذي خاض اليوم السبت مباراته رقم 100.

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