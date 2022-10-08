عجمان وفراس بالعربي ينسخان مشهد الموسم الماضي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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فوز مهم حققه عجمان على ضيفه بني ياس، قفز بالفريق في وسط الجدول بعد الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين وكرر به عجمان المشهد ذاته في الجولة نفسها من دوري الموسم الماضي، حيث فاز بالنتيجة نفسها «2-0» وبالسيناريو ذاته الذي تقدم فيه عجمان بهدف وكان بني ياس يسعى للتعديل، وإذا بـ فراس بالعربي يؤمن النتيجة بهدف ثانٍ، ففي الموسم الماضي جاء هدف بالعربي في الدقيقة 85، بينما سجل هدفه الثاني في المباراة الأخيرة في الدقيقة 94، وكلاهما حسم الموقف لـ «البرتقالي»، في المرة الأولى وصل عجمان للنقطة 8 الموسم الماضي بنهاية الجولة الخامسة وفي هذا الموسم وصل للنقطة 7.

تقدم

وأكد الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان، أن فريقه حصل على 3 نقاط غالية أمام منافس قوي، مشيراً إلى أن التقدم مبكراً بهدف برستيج، ساهم في أفضلية فريقه في الشوط الأول، واعترف بأفضلية بني ياس في الشوط الثاني ولكنه واجه مستوى بدنياً جيداً لفريقه مكنه من الدفاع عن منطقته وإجادة الهجمات المرتدة في الوقت نفسه، وساهم ذلك في المحافظة على هدف التقدم وتعزيزه في آخر ثواني المباراة بهدف فراس بالعربي، وقال غوران، إن بني ياس فريق قوي لديه عناصر مميزة من اللاعبين وجهاز فني مستقر، والفوز عليه ليس بالأمر السهل.

تفوق

وفي المقابل، أرجع أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس خسارة فريقه للإرهاق بعد الأداء القوي في مباراة الجولة الرابعة أمام الجزيرة، إضافة للغيابات ومن بينها جواو وسواريز، وأشاد الحمادي بالمستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين وأثمر عن تفوق في بعض فترات المباراة وصناعة فرص عدة لم يوفق الفريق في ترجمتها إلى أهداف. كما بارك الحمادي الفوز لفريق عجمان، مع التأكيد على الاستفادة مما حدث والتحضير بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

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