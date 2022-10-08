العين «يفنش» زوران وغريغوري مدرباً للنواخذة

المصدر: دبا – محمد فضل

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وضعت هزيمة دبا الفجيرة أمام العين حداً لنهاية العلاقة ما بين «النواخذة» ومدربه الصربي زوران الذي غادر تدريب الفريق، دون تحقيق أي انتصار في دوري أدنوك للمحترفين وتعرضه لـ 4 هزائم من 5 مباريات لتتخذ شركة كرة القدم قرار «تفنيشه» والذي طال انتظاره من قبل جماهير النادي وتطيح برأس المدرب زوران، وتعلن شركة القدم بنادي دبا الفجيرة التعاقد رسمياً مع المدرب الفرنسي الشاب غريغوري المدير الفني السابق للوحدة.

وكان العين قد عمق جراح النواخذة وتمكن من إلحاق الهزيمة الرابعة بالصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين والذي ازدادت معاناته إثر فشله في تحقيق أي فوز حتى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ليظل متأرجحاً في مركزه الأخير برصيد نقطة وحيدة، وتمكن العين من تقليل الفارق بينه وبين الوصيف الجزيرة إلى نقطة بعد أن وصل الزعيم إلى النقطة العاشرة محققاً الفوز الثاني على التوالي في المسابقة.

ويدين العين بفوزه إلى نجمه المتألق الأوكراني يارمولينكو الذي قدم مباراة كبيرة وتمكن من تسجيل الهدف الأول بطريقة رائعة وهو الهدف الذي مهد للفوز ليبصم التوغولي لابا كودجو على هدف العين الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء وهو الأول له في شباك النواخذة والسابع له في الدوري خلف المتصدر علي مبخوت هداف الجزيرة بتسعة أهداف.

درس

وفيما يبدو أن مدرب النواخذة الصربي «المقال» زوران بيجوفيتش لم يعي بعد دروس الخسائر الماضية بدليل تكرار لاعبيه للأخطاء ذاتها التي يقعون فيها خصوصاً على مستوى الخط الخلفي إلى جانب سلبية الخط الهجومي البعيد تماماً عن التجانس والتناغم، وإذا لم يكن هناك صحوة في قادم الجولات فإن وضعية النواخذة ستزداد صعوبة.

بدوره، قال سيرجي ريبروف مدرب العين: حققنا الأهم أمام دبا وتمكنا من تحقيق فوز مهم خارج الأرض، كنت أعلم صعوبة اللقاء والهدف المبكر ساعد اللاعبين على أداء اللقاء بأريحية، وتابع: في الشوط الثاني واصلنا البحث لإحراز هدف ثانٍ واللاعبون تمكنوا من تحقيق ذلك وسنطوي ملف هذه المباراة سريعاً ونستعد للقاء المقبل أمام الوحدة.

من جانبه، قال الصربي زوران مدرب دبا الفجيرة قبل إقالته: لعبنا أمام فريق منظم ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ولم نكن جيدين في الشوط الأول ودانت لنا السيطرة خلال الشوط الثاني وضاعت للفريق أكثر من فرصة مؤكدة، وأضاف حاولنا إدراك التعادل لكن عدم التركيز حد من خطورة لاعبي الفريق إلى جانب اتباع العين لأسلوب اللعب الدفاعي المنظم والتحكم في خط الوسط، وأشار إلى أن الجهاز الفني سيقوم بعلاج الأخطاء قبيل مباراة كلباء في الجولة السادسة 15 الجاري.

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