كايزر وكوزمين.. تصريحات متشابهة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أدلى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والروماني اولاريو كوزمين مدرب الشارقة، عقب مباراة الفريقين أول من أمس في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بتصريحات متشابهة، اتفقا فيها على كل تفاصيل اللقاء، بالتأكيد خلال المؤتمرات الصحافية عقب المباراة، على أن النتيجة كانت عادلة، وأن التحكيم كان جيداً، والأغرب من ذلك أن المدربين اتفقا على عبارة أن كرة الإمارات هي التي كسبت وفازت من اللقاء رغم أن أياً منهما لم يستمع لحديث الآخر، كما أن المدربين ورغم التوتر الذي سبق اللقاء والحضور الجماهيري الكبير نسبة لأهميته كان الهدوء واضحاً عليهما بطريقة عكست تقبلهما للنتيجة.

وكانت البداية مع كوزمين الذي ابتدر حديثه بأن أياً من الفريقين لم يفز بالنقاط الثلاث ولكن كرة الإمارات هي الفائزة بالأداء وأيضاً الجمهور الذي استمتع باللقاء وشاهد 6 أهداف جميلة، وأثنى المدرب الروماني على الحكم عادل النقبي الذي أدار اللقاء، حيث أكد أن النقبي كان مميزاً في قراراته، وأضاف: مستوى التحكيم تطور كثيراً في الموسم الحالي مع تطور المستوى الفني للفرق وهذا شيء رائع.

واعتبر مدرب الشارقة أن النتيجة جيدة للفريقين، وقال إنها كانت منصفة قياساً بالأداء، وأشاد بمستوى لاعبيه وردة فعلهم القوية بعد تأخرهم بالهدف الثالث، مبدياً رضاه عن المستوى الذي قدمه جميع أفراد الفريق.

وبعد خروج كوزمين من قاعة المؤتمرات بدقيقة واحدة، دخل مارسيل كايزر إلى القاعة، ليكرر عبارات متشابهة، بطريقة أدهشت الصحافيين، وتحدث بالهدوء ذاته الذي كان يتحدث به كوزمين، ليؤكد أن كرة الإمارات أثبتت تطورها وحققت الكثير من المكاسب عبر اللقاء بأداء متميز من الفريقين، سيساهم في رفع مستوى اللعبة، وأتفق مع كوزمين في تميز طاقم التحكيم على الرغم من احتساب الحكم عادل النقبي ركلة جزاء ضد فريقه بقرار صحيح، وهي طريقة غير معتادة من المدربين، مؤكداً أن التحكيم كان جيداً في المباراة وأعطى كل فريق حقه بالكامل، وأتفق مع كوزمين أيضاً على أن النتيجة كانت منصفة.

وأشاد مدرب الجزيرة بتطور مستوى مباريات الدوري والحضور الجماهيري الكبير، متمنياً أن يتواصل حضور أنصار فريقه بأعداد أكبر في المباريات المقبلة، مثمناً الدور الذي يلعبه الجمهور في رفع معنويات اللاعبين.

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