وفاة والد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي، اليوم السبت، أحمد مبخوت الهاجري والد نجم نادي الجزيرة ومنتخب الإمارات علي مبخوت.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تتقدم أسرة نادي الجزيرة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى لاعب منتخبنا والفريق الأول علي مبخوت، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله والده، شقيق السيد عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركةً الجزيرة لكرة القدم، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان".

وحرص عدد كبير من المشجعين على تقديم واجب العزاء للاعب، ومواساته بمئات التغريدات فور إعلان الخبر.

يذكر أن علي مبخوت شارك مع فريقه الجزيرة أمس الجمعة في مباراة الشارقة، بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الإماراتي ونجح في تسجيل هدفين، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3، وحقق النجم المخضرم رقماً قياسياً جديداً في مشواره مع فخر أبوظبي، بعدما وصل إلى هدفه رقم 190 في الدوري الإماراتي، إذ أصبح أول لاعب عربي يسجل 190 هدفاً مع نادي واحد على مر العصور، حسب إحصائيات مركز "فوروارد سبورت"، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز