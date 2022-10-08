تأكيداً لانفراد «البيان».. الوحدة يعلن إتمام صفقة أحمد رفعت رسمياً

المصدر: البيان

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أعلن نادي الوحدة بشكل رسمي إتمام صفقة أحمد رفعت نجم منتخب مصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادماً من نادي فيوتشر المصري، وهو الخبر الذي انفردت به صحيفة البيان قبل أسابيع.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري الشقيق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح".

وتابع: "رحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق، ومن جانبه أشاد "رفعت" بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، مؤكداً سعادته بتمثل شعار العنابي، ومعلناً رغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات".

يذكر أن أحمد رفعت لعب من قبل لأندية إنبي والزمالك والمصري، قبل انتقاله إلى فيوتشر الذي شهد على تألقه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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