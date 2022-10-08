سواريز يقود «يونايتد» في «الثانية» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تعاقد نادي يونايتد سبورت، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، مع البرازيلي ديسيو سواريز مدرباً للفريق الأول، ويساعده البرتغالي جواو بيدرو سوزانو، ومدرب الأحمال البدنية المغربي سعد أبوليل.

ويقص يونايتد سبورت شريط المشاركة في الموسم الجديد باستضافة فريق ليوا مساء اليوم بملعب نادي العين لأصحاب الهمم، حيث يسعى الفريق للبداية القوية بما يعزز الدوافع للمضي قدماً.

وانطلقت رسمياً أمس منافسات دوري الدرجة الثانية، المُقام من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويهبط صاحبي المركز الأخير للدرجة الثالثة.

من جانبه، أعرب رئيس نادي يونايتد سبورت لكرة القدم الدكتور مبارك الرملي الكتبي عن شكره وتقديره للراعيين الرسميين للنادي وهما مركز ميونخ الطبي، ومركز إكسلنسي غياثي الطبي على توفيرهما كافة احتياجات الفريق للموسم الجديد.

أما المدير الرياضي لنادي يونايتد سبورت الدكتور علاء جمال فأعرب عن سعادته بالتطور الكبير في أدوات العمل الرياضي الاحترافي بنادي يونايتد سبورت، مشيراً إلى أن ما يتحقق هو تطور رائع.

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