عبد الكريم الزرعوني: «العربي» يأخذ كل مباراة بالقطعة

المصدر: أم القيوين ـ محمد فضل

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أكد عبد الكريم محمد الزرعوني أمين السر العام بنادي العربي القيواني، أن تربع فريقه على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بـ10 نقاط، لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بتضافر جهود إدارة النادي مع الجهاز الفني وبعزم وصبر اللاعبين وانضباطهم في التدريبات، إلى جانب المؤازرة الجماهيرية التي يحظى بها الفريق للموسم الثاني على التوالي في دوري الهواة.

وقال الزرعوني لـ«البيان»، الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي يأخذ كل مباراة بالقطعة، ودائماً ما يوصي مجلس الإدارة برئاسة ناصر التلاي بضرورة البعد عن حسابات الربح والخسارة، ويطالبهم بالتركيز على المباراة المقبلة دون النظر لبقية نتائج الفرق حتى لا يتشتت جهد وتركيز اللاعبين، مشيداً بالقراءة السليمة للمدرب والذي يعرف تماماً مهامه وهو من نوعية المدربين الذين يقرأون المباراة، وذلك من واقع التبديلات التي يجريها أثناء اللقاء والتي تغير دائماً من واقع المباراة لمصلحة الفريق، مشيراً إلى أنهم لاحظوا ذلك في كثير من المباريات الماضية في الدوري.

سلبيات

وتابع الزرعوني حديثه بأن الفريق سيحاول بقدر الإمكان تجنب سلبيات الموسم الماضي، والتي كان فيها الفريق على بعد خطوات من تحقيق حلم الصعود الأول لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في تاريخه، لكن «الساحرة المستديرة» تمنعت علينا في الأمتار الأخيرة ومنحت النواخذة والبطائح بطاقتي الصعود لدوري الأضواء والشهرة، موضحاً أن عزم لاعبي العربي لن يلين وسنحاول الكرة من جديد حتى يتحقق الحلم الذي طال انتظاره من قبل جمهور إمارة أم القيوين والتي تمني النفس برؤية العربي مع الكبار.

وامتدح الزرعوني كافة لاعبي الفريق لكنه خص اللاعب العماني فارس الجابري، بإشادة خاصة بعد أن تمكن من زيارة شباك كافة فرق دوري الأولى التي التقى بها فريق العربي بدءاً من دبا الحصن مروراً بفريق بينونة ثم الجزيرة الحمراء وأخيراً التعاون.

وحذر الزرعوني لاعبي فريقه من خطورة فريق الحمرية والذي يواجهه العربي في الأسبوع الخامس وتحديداً 9 الجاري بملعب الحمرية، معرباً عن أمله في تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي تمكن فيه الفريق من إلحاق الهزيمة بالحمرية في عقر الدار والعودة بالعلامة الكاملة من ملعب الجار.

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