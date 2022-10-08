ساشا: علي مبخوت أصعب مهاجم واجهته في مسيرتي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس أن علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة هو المهاجم الأصعب الذي واجهه طوال مسيرته مع بني ياس على مدار 4 مواسم خاضها مع السماوي، مؤكداً أن مباراة بني ياس والجزيرة الأخيرة التي حقق خلالها الفريق التعادل رغم النقص العددي تعد بداية عودة الفريق لمستواه المعهود وتحقيق نتائج إيجابية.

ويعد ساشا من المدافعين الهدافين بعدما سجل هدفين مع بني ياس خلال الجولات الأربع الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفاً قاتلاً في مرمى الجزيرة يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة من المسابقة منح به فريقه نقطة ثمينة وتعادلاً مستحقاً، إلى جانب إحرازه 5 أهداف مع الفريق في الموسم الماضي.

بلا استسلام

وقال ساشا في تصريحات لـ «البيان»: «بالطبع سعيد كمدافع بالتسجيل في مرمى المنافسين، ولكن الأهم بالنسبة لي أن يحقق الفريق الفوز، أعتقد أن خط الدفاع بأكمله تألق في مواجهة الجزيرة الأخيرة وليس أنا فقط، وقدمنا مباراة كبيرة وقاتلنا حتى النهاية رغم ظروف النقص العددي واللعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول أمام فريق قوي، إلا أننا لم نستسلم حتى بعد ركلة الجزاء التي سجل منها مبخوت قبل النهاية بدقيقتين، ونجحنا في العودة في الوقت بدل من الضائع، وتماسكنا حتى النهاية».

وأضاف: «يعد علي مبخوت المهاجم الأصعب الذي واجهته خلال مسيرتي في الدوري الإماراتي، وهو مهاجم خطير للغاية ويسجل في لحظة حين تفقد تركيزك، بالتأكيد هناك العديد من المهاجمين الأقوياء في الدوري ولكنه واحد من أفضل المهاجمين الذين واجهتهم».

ثقة

شدد ساشا على أنه لا يفضل الحديث عن القرارات التحكيمية رغم تعرض بني ياس لقرارات مؤثرة في العديد من المباريات، مشيراً إلى أنه شاهد ركلة الجزاء التي احتسبت للجزيرة وتأكد من عدم صحتها وأنها خارج المنطقة، ولكن لا يمكن تغيير قرارات قضاة الملاعب التي نأمل ألا تكون مؤثرة على نتائج المباريات.

وأكد أن بني ياس قادر على الظهور بشكل أفضل في الموسم الحالي بعدما عانى الفريق الموسم الماضي، مبيناً أن ما قدمه الفريق في آخر مباراتين خصوصاً مباراة الجزيرة أثبت قدرة الفريق على تقديم مستوى جيد وبروح قتالية عالية، وستكون بداية عودة بني ياس للنتائج الإيجابية.

وأبدى ساشا سعادته باللعب لبني ياس واستمراره للموسم الرابع على التوالي في صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه يشعر بالارتياح في الإمارات منذ قدومه إلى الدولة، واكتسب خبرات كثيرة، ويأمل الاستمرار لأطول فترة ممكنة، خصوصاً وأنه يرتبط بعقد مع بني ياس حتى نهاية الموسم المقبل.

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