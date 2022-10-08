الوحدة والنصر.. قمة التحديات

المصدر: أبوظبي - عدنان الغربي، ومحمد صادق

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تختتم الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة قوية تجمع الوحدة والنصر باستاد آل نهيان في الثامنة من مساء اليوم، في قمة التحديات للفريقين ومباراة من العيار الثقيل، يطمح خلالها كلا الفريقين إلى الاقتراب من مراكز المقدمة، إذ تفصلهما نقطة واحدة في جدول الترتيب.

وتبرز الأفضلية التاريخية وبفارق كبير لفريق الوحدة في مواجهاته مع النصر، بعدما تقابلا في دوري المحترفين في 26 مباراة، نجح العنابي في تحقيق الفوز في 14 مباراة، مقابل 4 انتصارات للنصر.

ويدخل الوحدة الذي يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز بديلاً للبرتغالي كارفالهال الذي كان أول ضحايا الموسم الحالي ، ويلعب الفريق بمعنويات عالية بعد الفوز على البطائح برباعية بالجولة الرابعة. في المقابل يسعى النصر إلى العودة لسكة الانتصارات واستعادة توازنه بعد خسارة ديربي بر دبي أمام الوصل، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

موعد

وأكد خيمينيز مدرب الوحدة احترامه لفريق النصر الذي يملك لاعبين على مستوى عال، مشيراً إلى أن الوحدة يملك لاعبين مميزين، وأوضح أن هدفه تجهيز اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة لفترة بسبب الإصابات أمثال خليل إبراهيم ومحمد برغش وعلاء زهير ومحمود خميس مشدداً على أن معادلة الوصول إلى نتائج إيجابية تكمن في التركيز في كل مباراة على حدة.

ثقة

وأكد المدرب الألماني ثورستن فينك مدرب النصر أن فريقه مكتمل الصفوف وأنه على أتم الاستعداد لمواجهة الوحدة، وقال: نثق في قدراتنا وسنلعب من أجل الفوز.وشدد فينك على ضرورة أن يكون النصر أكثر فعالية من الناحية الهجومية ويستغل أكبر عدد من الفرص خاصة أن معظم الفرق تلعب بطريقة دفاعية .

وحول الانتقادات التي وجهت إلى الغامبي ديمبو مهاجم الفريق، قال فينك: أي مهاجم يتعرض للانتقادات عندما لا يحرز أهداف ولكن ديمبو قناص ماهر ويحتاج للثقة والدعم، ونتمنى أن يستعيد حاسة التهديف في أسرع وقت، وهو لاعب صغير السن ويملك قدرات رائعة ويجب أن نمنحه الوقت للتأقلم ونأمل أن يفجر طاقاته في الجولات المقبلة.

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