خورفكان والبطائح.. الديربي الأول

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي ـ علي الظاهري

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يستقبل خورفكان في الخامسة و15 دقيقة باستاد صقر بن محمد القاسمي جاره البطائح في أول ديربي بين الفريقين في عالم الاحتراف، ويسعى خورفكان لمصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة للدوري وتعرض الفريق لثلاث هزائم في أربع مباريات، مكتفياً بنقطة يتيمة أمام النصر في الجولة الثالثة، ويسعى لفتح صفحة مع الانتصارات، فيما يتطلع فريق البطائح إلى تصحيح الصورة بعد الخسارة القاسية أمام الوحدة برباعية في الجولة الماضية رغم الانطلاقة المميزة بحصد 6 نقاط في الجولات الثلاث الأولى، ويخوض الفريق المواجهة بجاهزية كبيرة في ظل عودة عدد من اللاعبين أبرزهم المهاجم أناتول والحارس زايد الحمادي.

غيابات

ويعاني عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان من كثرة الغيابات بالفريق والتي أبعدت أفضل اللاعبين مثل البرازيلي دودو والمهاجم الانغولي فابيو ابرو للإصابة، وأكد العنبري أن وضع فريقه وترتيبه الحالي غير جيد بعد حصده نقطة من 4 مباريات، محذراً لاعبي فريقه من خطورة المنافس، وطالبهم بالتركيز واقتناص العلامة الكاملة.

وأكد البرازيلي زاناردي مدرب البطائح أن مباراتهم أمام خورفكان خطوة مهمة للعودة إلى الطريق الصحيح واستعادة نغمة الانتصارات. وأشار إلى أن خورفكان من الفرق المميزة، وقال: نحرص على حصد النقاط لتعديل موقف الفريق في جدول الترتيب. وأضاف: عملنا طوال الأسبوع الماضي على تصحيح أخطاء مباراة الوحدة، والتي لم يقدم الفريق خلالها العرض المنتظر.

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