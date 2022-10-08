الوصل والظفرة.. فرصة التعزيز

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الوصل والظفرة في الخامسة والربع من مساء اليوم في استاد زعبيل، بالجولة الخامسة لدوري «أدنوك» للمحترفين في مباراة مهمة عنوانها اقتناص فرصة تعزيز الرصيد، واستمرارالصورة الإيجابية التي ظهر عليها الفريقان بالجولة الرابعة، التي شهدت فوزهما على النصر وشباب الأهلي على التوالي.

ويملك الوصل 8 نقاط، مقابل أربعة للظفرة. ويلعب الوصل بمعنويات فوزه الثمين في «الديربي» أمام النصر، وأكد مدربه بيتزي، على جاهزية فريقه، وعزمه على حصد النقاط الثلاث، متمنياً مواصلة مشوا النتائج الإيجابية.

وأكد الصربي نيبوشا مدرب الظفرة أن الفوز على شباب الأهلي رفع الروح المعنوية وأنعكس على التدريبات التي شهدت منافسة قوية من اللاعبين وأشار إلى أن الوصل لديه مجموعة من العناصر المتميزة تمتلك الحلول الفردية مثل ليما وعمر عبد الرحمن. وقال إن: المباراة صعبة ويغيب راشد مهير، ومحمد سيف للإصابة، كما أن سلطان الغافري ووليد عمبر غير جاهزان.

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