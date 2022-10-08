قمة الجزيرة والشارقة.. 6 أهداف ونقطة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، ومحمد فضل، وإيهاب زهدي، وأحمد عيسى

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نجح الشارقة في الحفاظ على قمة دوري «أدنوك للمحترفين»، بالتعادل مع منافسه الجزيرة 3 - 3، في قمة مثيرة بالجولة الخامسة، ووصل رصيد الشارقة إلى 13 نقطة، والجزيرة إلى 11 نقطة، ليستمر فارق النقطتين بينهما في صراع الصدارة، وهو أول تعادل للشارقة بعد 4 انتصارات متتالية. شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً استمتع بالأداء القوي والأهداف الستة، في واحدة من أقوى وأفضل مباريات الدوري.

تقدم الشارقة عن طريق فرانسيسكو الكاسير في الدقيقة 14، لكن الجزيرة رد عليه سريعاً بالتعادل بعد 3 دقائق فقط بهدف حمل توقيع علي مبخوت، ليحقق بعدها الجزيرة تفوقاً واضحاً في السيطرة وقيادة الهجمات حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 28، ليتكرر السيناريو بإدراك الشارقة التعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق كايو لوكاس.

وترجم الجزيرة تفوقه بإحراز الهدف الثالث من ضربة ثابتة نفذها عبد الله رمضان اصطدمت بالحائط وتحولت لداخل الشباك في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول لـ«فخر أبوظبي» 3 - 2، وللمرة الثالثة ينجح الشارقة في التعادل، مسجلاً هدفه الثالث عن طريق ركلة جزاء نفذها كايو لوكاس في الدقيقة 70.

وفاز العين على دبا الفجيرة 2 - 0 ورفع رصيده إلى 10 نقاط ثالثاً وتجمد رصيد «النواخذة»عند نقطة وحيدة من 5 مباريات، وأحرز ثنائية «الزعيم» كل من الأوكراني يارمولينكو ولابا كودجو في الدقيقتين 6،90. وواصل شباب الأهلي، نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع ضيفه اتحاد كلباء، باستاد راشد، ووصل كل من شباب الأهلي كلباء إلى النقطة السابعة.

ونجح عجمان في الفوز على ضيفه بني ياس بهدفين دون رد، باستاد راشد بن سعيد، ووصل للنقطة السابعة وبقي بني ياس برصيد 4 نقاط، سجل الهدفين الكونغولي برستيج، وفراس بالعربي في الدقيقتين 12 و94.

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