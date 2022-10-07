غوران: «البرتقالي» حصد 3 نقاط غالية من منافس قوي

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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أكد الصربي غوران المدير الفني لفريق الكرة بنادي عجمان، أن «البرتقالي» حصد 3 نقاط غالية أمام بني ياس المنافس القوي، مشيراً إلى أن التقدم مبكراً بهدف برستيج، أسهم في أفضلية فريقه في الشوط الأول، واعترف بأفضلية بني ياس في الشوط الثاني وقال: المستوى البدني الجيد للاعبي«البرتقالي» مكنهم من الدفاع عن المنطقة مع إجادة الهجمات المرتدة في الوقت نفسه، وأسهم ذلك في المحافظة على هدف التقدم وتعزيزه في آخر ثواني المباراة بهدف فراس بالعربي.

وأضاف: بني ياس فريق قوي لديه عناصر مميزة من اللاعبين وجهاز فني مستقر، والفوز عليه لم يكن سهلاً.

أداء قوي

وأرجع أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس خسارة فريقه أمام عجمان للإرهاق بعد الأداء القوي في مباراة الجولة الرابعة أمام الجزيرة، إضافة للغيابات ومن بينها جواو وسواريز، وأشاد الحمادي بمستوى جميع اللاعبين، ما أثمر عن تفوق في بعض فترات المباراة وصناعة فرص عديدة لم يوفق الفريق في ترجمتها إلى أهداف.

وبارك الحمادي الفوز لفريق عجمان، مع التأكيد على الاستفادة مما حدث والتحضير بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

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