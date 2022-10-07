كوزمين: الكرة الإماراتية الفائز في قمة الجزيرة والشارقة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد الروماني كوزمين مدرب فريق الكرة بنادي الشارقة، أن كرة القدم الإماراتية هي الفائز خلال مباراة فريقه مساء الجمعة أمام مضيفه الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: لم يحقق أي من الفريقين النقاط الثلاث، لكن كرة الإمارات كسبت وفازت بالأداء القوي من الفريقين، كما استمتع الجمهور بالأداء سواء في المدرجات أو عبر التلفاز.

وأشار كوزمين إلى أن الشوط لأول لم يكن به توازن وأن لاعبيه قدموا هدفين هدية للمنافس، وقال: عندما تواجه فريقاً قوياً مثل الجزيرة يجب عدم ارتكاب الأخطاء لأنه يعرف كيف يستفيد منها لذلك تأخرنا في النتيجة.

واستطرد قائلاً: في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وصنعنا الفرص وأعجبتني ردة الفعل القوية من اللاعبين، وتمكنا من العودة بالتعادل، وأظهرنا شخصية قوية وأهدرنا عدداً من الفرص.

وأثنى كوزمين على مستوى التحكيم، وقال ألاحظ تطور أداء الحكام في الموسم الحالي مع تطور أداء الفرق والحضور الجماهيري في عدد كبير من المباريات.

وفي المقابل أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن مباراة فريقه أمام الشارقة كانت رائعة في كافة تفاصيلها، ذاكراً أن الفريقين قدما مستوى متميزاً، وأيضاً طاقم التحكيم كان موفقاً في قراراته وأدار اللقاء بنجاح، وكان الجمهور رائعاً.

وأكد كايزر أنه سعيد بلاعبيه رغم التعادل، وقال: تفوقنا في الشوط الأول ونجحنا في الوصول لشباك فريق قوي مثل الشارقة بأكثر من هدف، وهو دليل على جدية اللاعبين ورغبتهم في الفوز، وعندما نجحنا في إضافة الهدف الثالث كان علينا إحراز الرابع لتأمين النتيجة، لكننا لم نوفق في ذلك، وبالتالي منحنا الفرصة أمام المنافس للتعديل وهذا ما حدث في الشوط الثاني الذي واجهنا فيه بعض المتاعب بخروج سالم راشد مصاباً، وعموماً التعادل كان جيداً ومستحقاً للفريقين.

وأكد كايزر أن المباراة قدمت العديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها والكثير من الإيجابيات التي لا بدّ من تطويرها، مبيناً أنه يأمل مواصلة حضور جمهور فريقه في كل المباريات المقبلة لتقديم الدعم المعنوي للاعبين.

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