بـ 190 هدفا .. لاعب الجزيرة علي مبخوت يحقق رقما قياسيا في "دوري المحترفين"

المصدر: وام

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حقق علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة رقما قياسيا جديدا في مشواره مع الفريق بعدما وصل إلى الهدف رقم 190 في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل مبخوت هدفين خلال لقاء فريقه أمام الشارقة ضمن الجولة الخامسة من المسابقة والذي انتهى بالتعادل 3-3 ليصل إلى هذا الرقم كأول عربي يسجل 190 هدفا مع نادي واحد على مر العصور، وذلك بحسب إحصائيات مركز "فوروارد سبورت"، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والإدارة الرياضية.

ورفع علي مبخوت رصيد أهدافه إلى 9 حتى الآن في مسابقة الدوري الإماراتي من خلال 5 مباريات خاضها مع الفريق، متصدرا قائمة الهدافين وبفارق هدفين مع التوجولي لابا كودجو لاعب العين صاحب رصيد الـ7 أهداف.

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