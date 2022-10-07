عجمان يتخطى بني ياس بثنائية برستيج وبالعربي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم - تصوير-غلام كاركر

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نجح عجمان في الفوز على ضيفه بني ياس بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، ليصل عجمان للنقطة السابعة وبقي بني ياس في 4 نقاط.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12 عبر الكونغولي برستيج من لعبة رأسية فوق الحارس فهد الظنحاني من عكسية محمد إسماعيل، وساهم الهدف في أفضلية "البرتقالي" خلال الشوط الأول وتهيأت فرصة ثانية لـ برستيج لتعزيز التقدم لولا تدخل دفاع بني ياس في الوقت المناسب، وفي المقابل غابت الخطورة الهجومية لبني ياس حتى انتهى الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

وتحسن أداء بني ياس في الشوط الثاني وتهيأت له فرصتين عن طريق رافائيل أنقذها المدافع محمد إسماعيل ثم رأسية ساشا التي مرت جوار القائم، فيما نجح عجمان في الدفاع عن تقدمه وأجاد تنفيذ المرتدات خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضاعت فيها فرصتين عن طريق البديل ناصر محمود وفراس بالعربي، قبل أن يعود الأخير ويسجل الهدف الثاني من هجمة متقنة بدأت من علي مدن إلى وليد أزارو الذي مرر لـ بالعربي داخل الست ياردات في الدقيقة 94، لتنتهي عليه المباراة

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