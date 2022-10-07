التعادل يفصل قمة الجزيرة والشارقة بستة أهداف

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل الجزيرة وضيفه الشارقة 3-3 مساء اليوم في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بعد أداء قوي ووسط حضور جماهيري غفير زاد من حماس اللقاء في أرضية الملعب، واستمتع بالأداء والأهداف الستة في واحدة من أقوى وأفضل مباريات الدوري، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني خلف الشارقة الذي حافظ على صدارته برصيد 13 نقطة بعد أن حقق أول تعادل له عقب 4 انتصارات متتالية.

اشتعلت المباراة مع إطلاق صافرة البداية بهجوم كاسح من الفريقين بحثاً عن هدف التقدم في وقت مبكر، والذي كان من نصيب الشارقة عن طريق فرانسيسكو الكاسير في الدقيقة 14، لكن الجزيرة رد عليه سريعاً بالتعادل بعد 3 دقائق فقط بهدف حمل توقيع علي مبخوت، ليحقق بعدها الجزيرة تفوقاً واضحاً في السيطرة وقيادة الهجمات حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 28، ليتكرر سيناريو التعادل الأول بإدراك الشارقة وبعد دقيقة واحدة لهدف التعادل الثاني الذي أحرزه كايو لوكاس.

وتواصل الأداء الهجومي المفتوح من الفريقين مع تراجع نسبي للشارقة نتيجة أفضلية صاحب الأرض الذي ترجم تفوقه بإحراز الهدف الثالث من ضربة ثابتة نفذها عبد الله رمضان اصطدمت بالحائط وتحولت لداخل الشباك في الدقيقة 38 والذي انتهت عليه مجريات الشوط الأول.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني الذي تواصل بذات القوة، وسط رغبة الفريقين في الوصول إلى الشباك، ليتبادلا الهجوم المكثف وأتيحت عدة فرص للفريقين لم ينجحا في استثمارها بشكل جيد، حتى تمكن الشارقة من التعديل بإحراز هدف التعادل الثالث من ركلة جزاء ارتكبها البديل محمد العطاس بملامسته للكرة بيده في الدقيقة 70 نفذها كايو لوكاس داخل المرمى.

وزادت نتيجة التعادل من اشتعال اللقاء وسط تشجيع داوٍ من الجمهور، خلال الجزء الأخير وسط تبادل الهجمات بحثاً عن هدف الفوز، واستمر اللعب الهجومي بين الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز