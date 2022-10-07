بينونة يعبر سيتي بثلاثية في «الهواة»

المصدر: (متابعة ـ محمد فضل)

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فاز بينونة على سيتي 3 - 1 في انطلاقة الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن فيما تجمد سيتي عند 5 نقاط عاشراً، وأحرز الثلاثية الايفواري دياي توري، هدفين، وخليل الخوري في الدقائق 2، 78، 79، وأحرز لسيتي حمد عيسى في الدقيقة 21 وأكمل سيتي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد النيجيري جيمس.

وتقام غداً 3 مباريات تجمع مسافي مع الذيد والجزيرة الحمراء مع فرسان هيسبانيا والتعاون مع الرمس في ديربي رأس الخيمة.

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