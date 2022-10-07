شباب الأهلي يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع اتحاد كلباء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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واصل شباب الأهلي، نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع ضيفه اتحاد كلباء مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع كل من شباب الأهلي واتحاد كلباء رصيديهما إلى 7 نقاط.

وقدم الفريقان أداءً متوسطاً في الشوط الأول، وتبادلا الهجمات، وأقربها تسديدة عمر خريبين لشباب الأهلي، وأمسكها حارس اتحاد كلباء عيسى الهوتي، وتسديدة وليد راشد لاعب اتحاد كلباء، وارتدت من حسن حمزة حارس شباب الأهلي، وتابعها أحمد عامر، ومرت بجوار القائم.

وأضاع خريبين فرصة التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 49، بعدما واجه حارس اتحاد كلباء، والذي تألق في تحويل تسديدة المهاجم السوري إلى ركلة ركنية، وارتطمت تسديدة يوري سيزار لاعب شباب الأهلي في عارضة مرمى اتحاد كلباء في الدقيقة 62.

ولامست تسديدة دانيل بيسا، يد حارس شباب الأهلي، وارتطمت بالعارضة لتضيع فرصة هدف من اتحاد كلباء في الدقيقة 75، ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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