العين يصل إلى النقطة العاشرة ويحتل الوصافة مؤقتاً

المصدر: دبا-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حسم العين مواجهته أمام دبا الفجيرة بنتيجة 2/0 خلال المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري ادنوك للمحترفين ورفع العين رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني "بشكل مؤقت " وتجمد رصيد النواخذة عند نقطة وحيدة من 5 مباريات ، واحرز ثنائية العين كل من الاوكراني يارمولينكو ولابا كودجو في الدقيقتين 6 ،90 .

ولم يمهل العين مضيفه دبا سوى 6 دقائق بعد تقدم الاوكراني يارمولينكو بالهدف الاول للزعيم من كرة متبادلة بين سعيد جمعة ويحيى نادر الذي مررها ليارمولينكو غير المراقب و الذي لم يتوانى بدوره في ايداعها الشباك هدف مبكر للضيوف سيمنح لاعبي العين مزيد من الاريحية خلال دقائق الشوط الاول ، وكاد سفيان رحيمي أن يضيف الهدف الثاني لولا براعة الحارس حميد عبدالله الذي كان يقظاً وانقذ مرمى فريقه من فرص مؤكدة خلال الشوط المباراة الاول ، ومع اول ظهور للتوغولي لابا كودجو خلال اللقاء اطلق لابا تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ارتدت من بطن عارضة دبا في الدقيقة 26.

ودانت السيطرة خلال الشوط الاول للعين الذي امتلك الملعب طولاً وعرضاً مع تراجع واضح للنواخذة المدعوم بجماهيره الغفيرة لكن حارس العين خالد عيسى كان ضيف شرف المباراة ولم يتتلقى مرماه اي تهديد يذكر من هجوم النواخذة لينتهي الشوط الاول بتقدم العين بهدف .

وواصل العين ضغطه بغية تسجيل الهدف الثاني والذي تم الغائه بداعي التسلل بعد أن حول اللاعب ماتياس احد العرضيات برأسه لكن الراية كانت حاضرة في الدقيقة 66 .

ومن اول طلعة هجومية للنواخذة وقع مدافع العين دانيلو في المحظور بعد عرقلته لمواطنه الفارو مهاجم دبا قبيل دخوله منطقة الجزاء لم يتوانى حكم المباراة في اشهار البطاقة الحمراء قبيل ان يتم استدعائه من قبل حكام الفيديو ليعود ويلغي الورقة الحمراء ويكتفي ببطاقة صفراء ، وانقذت عارضة النواخذة الكرة الثابتة التي سددها يارمولينكو نجم اللقاء وذلك في الدقيقة 87 .

وتمكن الهداف لابا كودجو من وضع بصمته خلال المباراة بعد ان احرز الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة لينتهي اللقاء بفوز العين بنتيجة 2/0

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