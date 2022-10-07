بينونة وسيتي يفتتحان خامس جولات «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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يلتقي في الخامسة و10 دقائق مساء اليوم فريقا بينونة وسيتي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ويتطلع الفريقان إلى تعويض هزيمة الجولة الرابعة، وخسر بينونة أمام الرمس بالأربعة، فيما تلقت شباك سيتي 5 أهداف من دبا الحصن، ويملك بينونة 3 نقاط بالمركز 16، ويحتل سيتي المركز العاشر بخمس نقاط.

ويلعب غداً مسافي مع الذيد، والجزيرة الحمراء مع فرسان هيسبانيا، والتعاون مع الرمس، وتختتم الجولة الأحد بأربع مباريات تجمع الحصن مع العروبة، والحمرية مع العربي، وغلف مع الإمارات، والفجيرة مع حتا.

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