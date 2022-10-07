عجمان وبني ياس.. فك الارتباط

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

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مواجهة متكافئة تجمع عجمان وضيفه بني ياس في الثامنة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، ويتجسد التكافؤ من نتائج الفريقين في الجولات الأربع الماضية وتساويهما في رصيد النقاط «4 لكل منهما» بالفوز في مباراة والتعادل مثلها والخسارة مرتين، كما يتشابه الفريقان فيما قدماه من مستوى في الجولة الماضية التي قدم فيها بني ياس مستوى مميزاً وتعادل مع الجزيرة، ونفس الشيء عجمان الذي عاد بنقاط الفوز من ملعب مضيفه دبا، واستعد عجمان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية وتبدو صفوف الفريق مكتملة بعد تعافي المدافع السلوفيني ميرال وعودته للتشكيلة في مباراة اليوم.

وأكد مدرب عجمان غوران توفيغدزيتش أن هدف فريقه واضح في جميع المباريات وهو الفوز، وأنه لن يركن للتفكير في نتيجة التعادل مع اعترافه بصعوبة المهمة وقوة منافسه بني ياس. وأوضح غوران أن ميرال يشارك في التدريبات بشكل جيد وسيكون الدفع به من البداية وفقاً لرأي الجهاز الطبي، ولكنه جاهز من خلال مشاركته في جميع التدريبات التي سبقت المباراة.

تحسين

ومن ناحيته، يدخل بني ياس مواجهة عجمان بمعنويات عالية بعد الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في الجولة الماضية أمام الجزيرة ونجح خلالها في خطف نقطة التعادل في الثواني الأخيرة رفع بها رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادي عشر.ويتطلع بني ياس إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق الانتصار الثاني له في المسابقة بعدما حقق فوزاً وحيداً في بداية الموسم على حساب خورفكان ثم تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الشارقة والبطائح قبل التعادل مع الجزيرة.

ويخوض بني ياس مباراة اليوم من دون مدربه الروماني دانييل إيسايلا الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة، حيث سيتواجد مع الفريق من خارج الخطوط الفنية، كما يفتقد الفريق لجهود لاعب خط وسطه الأرجنتيني غاستون سواريز لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الجزيرة.

وقال أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس، إن الفريق جاهز لخوض المباراة مع التحسن الكبير الذي شهده الأداء في آخر مواجهتين. وأضاف أن مواجهة عجمان صعبة خاصة وأن المنافس مختلف عندما يلعب على ملعبه، ويمتلك عناصر مميزة، وقدم مباريات قوية في الجولات الماضية.

وشدد على ثقة الجهاز الفني في جميع عناصر الفريق وقدرتها على تعويض الغيابات خاصة سواريز في خط الوسط، مشيراً إلى جاهزية لاعبي الفريق لخوض المباراة وتقديم عرض قوي.

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