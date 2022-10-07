الجزيرة والشارقة.. صراع القمة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه الشارقة في الثامنة مساء اليوم، في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ساخنة في الملعب والمدرجات، يبحث فيها كل فريق عن الفوز بدافع الصدارة.

ويدخل الجزيرة أرضية الملعب في رصيده 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، حققه في الجولة السابقة أمام بني ياس، محتلاً الترتيب الثاني، خلف ضيفه الشارقة، متصدر المنافسة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، والفائز من لقاء اليوم، يتربع على الصدارة، الشيء الذي يزيد من حماس الفريقين، ورغبة الفوز بالنقاط الثلاث.

من جانبه، وصف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، المباراة بالصعبة، ذاكراً أن الشارقة منافس قوي، يمتلك مجموعة من العناصر المتميزة، مشيراً إلى أنه تصدر الدوري، وأحرز العديد من الأهداف، واستقبل القليل منها، ذاكراً أن كل ذلك يعتبر دليلاً على قوته، وأضاف: نحترم الشارقة، وسنعمل على تقديم مباراة جيدة أمامه، وتركيزي قبل المباراة على فريقي فقط، وليس على المنافس، حتى نكمل تحضيراتنا، ونكون في كامل الجاهزية للقاء.

وكشف كايزر عن تصحيح الأخطاء التي صاحبت مباراة فريقه السابقة أمام بني ياس، والتي انتهت بالتعادل، راضاً

تغيير أسلوب لعبه في المباراة بسبب قوة المنافس وأهمية النقاط، وقال إنه حافظ على أسلوب الفريق لعدة سنوات، ولن يغيره بسبب مباراة واحدة.

صدارة

وعلى الطرف الآخر الشارقة المنفرد بالصدارة، تشاء الصدفة أن يلتقي في ذات الجولة، الموسم الماضي مع الجزيرة، وكان الفوز من نصيب الشارقة في ملعبه بنتيجة 2 - 1، ولكنه خسر في الدور الثاني 0 - 1، وهي الخسارة الوحيدة محلياً، تحت قيادة مدربه كوزمين، الذي يتذكرها جيداً، وفق رده على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحافي للمباراة، حيث قال كوزمين: «أتذكر خسائري مع الشارقة جيداً في الموسم الماضي، قلة خسائري تجعلني أتذكرها جيداً».وتحدث كوزمين عن المباراة قائلاً: «مباراة صعبة جداً، وطريقة لعب الجزيرة تعتمد على الاستحواذ، والقدرات الجيدة لخط الهجوم، إضافة لجاهزيتهم التكتيكية، والمباراة تتطلب جاهزية على أرض الملعب، وأتوقع مباراة ممتعة بين الفريقين، وأعتقد أن الجماهير ستستمتع أيضاً بها».

وتحدث عن الطريقة التي سيلعب بها قائلاً: «عندما تدخل المباراة، تقوم بما يسمح لك به الفريق المنافس، فمثلاً إذا لعبت أمام السيتي، لن تكون الكرة بحوزتك أغلب الوقت، وعليك التعامل مع هذا الأمر، وفي حالتنا، الجزيرة يتميز بمقدرته على الاحتفاظ بالكرة، وعلينا بالأدوات التي نمتلكها التعامل مع الأمر، في المباراة، قد تختلف الظروف، وبالنسبة لي، لا أدخل المباراة بفكرة مسبقة في الدفاع، ولكن إذا حتمت ظروف المباراة ذلك، علي أن أتعامل مع الأمر».

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