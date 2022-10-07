دبا الفجيرة والعين.. الحذر مطلوب

المصدر: دبا الفجيرة- محمد فضل، العين- طلحة عبد الله

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يحل العين ضيفاً ثقيلاً على مضيفه دبا الفجيرة، عند الخامسة والربع من مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وسيكون الحذر طابع الطرفين، مع السعي للابتعاد عن ارتكاب الأخطاء.

وأكمل النواخذة الجاهزية القصوى لاستقبال الزعيم، حيث يتطلع رجال المدرب الصربي زوران بيوغوبيتش، إلى مفاجأة الفريق الضيف، ونيل كامل النقاط، ليحقق الفريق الفوز الأول منذ بداية الموسم، حيث بعد مرور 4 مباريات، حصد النواخذة نقطة واحدة فقط، بالتعادل مع الوصل، بينما تلقى الفريق الهزيمة في 3 مباريات.



بدوره، لا ينتظر العين أية نتيجة أخرى بخلاف الفوز، وحصد النقاط الثلاث، للاستمرار منافساً على الصدارة، ويدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية، بعد العودة القوية في الجولة السابقة، وفوزه على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة، واختتم الفريق مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها أمس، تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي عمد إلى التأكد من جهوزية اللاعبين فنياً وبدنياً وذهنياً لمباراة الليلة.

تحذير

وقال الصربي زوران مدرب النواخذة، إن فريقه ليس بالخصم السهل، وأثبت لاعبو الفريق مدى قوتهم خلال المواجهات الماضية، بشهادة المحللين، لكن الحظ أدار ظهره للنواخذة في أكثر من مباراة، معرباً عن أمله أن يكون اللاعبون في يومهم، ويكونوا عند حسن ظن جماهيرهم، وتابع: إحصاءات المباريات الماضية، أظهرت أن دبا في مستوى متقدم، مقارنة بالعديد من الأندية الأخرى.

وقال ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق، وواثق من تقديمهم مباراة كبيرة اليوم، تضمن لنا الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب دبا.في غياب المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، الذي عانى من وعكة خفيفة، منعته من حضور المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات الفريق لمباراة اليوم، أكد مساعده الإسباني، فيسنتي فيرنانديز، أن التحضير لمباراة الليلة، مضت على النحو المعتاد، وجميع اللاعبين يمتلكون رغبة الفوز، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وهم على أهبة الاستعداد، ويتمتعون بالعزيمة والحماس لتحقيق النتيجة المأمولة.

وقال إن حصاد دبا الفجيرة، من أربع مباريات، بحصوله على نقطة واحدة فقط، لا يعبر عن المردود الذي ظل يقدمه، موضحاً أنه فريق مقاتل، ويعتمد أسلوب الضغط على المنافس، وعندما يستعيد لاعبوه الكرة، يتحولون سريعاً للهجوم، ويبذلون جهداً كبيراً في اللعب، ولا أعتقد أنهم سيئون، ولذلك علينا اللعب بجدية وتركيز، والعمل على استغلال نقاط القوة لدينا، للاستفادة منها لأقصى درجة ممكنة خلال المباراة، سعياً لتحقيق الفوز.

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