شباب الأهلي واتحاد كلباء.. لقاء الجريحين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، كلباء - محمد فضل

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يجمع ملعب استاد راشد بدبي، بين الجريحين، شباب الأهلي وضيفه اتحاد كلباء، في الخامسة والربع من مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعثر كلا الفريقين في الجولة الماضية، إذ خسر شباب الأهلي أمام مضيفه الظفرة 2 - 3، وخسر اتحاد كلباء من مضيفه العين 0 - 3.

ويدخل الفريقان إلى المباراة، وفي رصيد كل منهما 6 نقاط، ولكن يحتل شباب الأهلي المركز الخامس، بفارق الأهداف عن اتحاد كلباء في المركز السابع، وهو ما يزيد من أهمية النقاط الثلاث للمباراة، للبقاء قريباً من المربع الذهبي لقمة جدول ترتيب أندية الدوري.

ويعتمد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب النمور، على الأسماء نفسها التي وجدت خلال مباراة العين الماضية، مع إحداث بعض التغييرات في خط الهجوم، لغياب الثنائي المعار من شباب الأهلي، أحمد جشك والبرازيلي لينادرو، ما يعني إمكانية مشاركة أحمد عامر والتوغولي ملابا منذ بداية اللقاء، على الرغم من صيام اللاعبين عن تسجيل الأهداف منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، على غير العادة.

ويمتلك كلباء 6 نقاط، بعد تحقيقه لفوزين متتاليين، على الوحدة والظفرة، والهزيمة مرتين في الجولة الأولى أمام البطائح، وأمام العين في الجولة الماضية.

منافس منظم

وأوضح ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء، ستكون أمام منافس منظم، وقال: «شاهدت مباراة اتحاد كلباء والوحدة، ولاحظت أن الفريق يدافع بشكل جماعي، ولديه لاعبون مميزون، ومن جانبنا، نسعى لنكون في الموعد من أجل الفوز، الجهاز الفني والإدارة متفقون حول الأهداف، نعمل لتقديم الأفضل دائماً».

وأشار إلى أن الدوري عبارة عن ماراثون طويل، ولا أحد يستطيع الحديث عن البطولة والتتويج في الوقت الراهن، مؤكداً أن الجميع يعمل بجد واجتهاد، للوصول إلى مركز متقدم، وقلل من تأثير الغيابات على فريقه، مبيناً أن لديه 25 لاعباً، وأن البدلاء قادرون على تعويض أي نقص.

بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب كلباء: لدي ذكريات راسخة مع نادي شباب الأهلي، وهناك أسماء لا أنساها، مثل فيصل خليل وأحمد شاه ومحمد قاسم وحسن علي إبراهيم، وغيرهم من نجوم الفرسان، وتوقع مجيدي خوض مباراة صعبة، مضيفاً أن وضعية الفريقين متشابهة، وتابع: كل طرف يسعى للفوز، وتعويض الهزيمة في الجولة الماضية في الدوري. وأضاف، المباراة ستكون مثيرة، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وذكر أحمد عبد الله جميل لاعب شباب الأهلي، أن مباراة اليوم مهمة، خاصة أنها في استاد راشد، واعداً ببذل كل الجهد الممكن مع بقية زملائه.

بدوره، قال أحمد عامر مهاجم كلباء: نتطلع إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق اليوم.

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