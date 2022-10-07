«الأبيض» مع الأرجنتين.. لا نيّة للتغيير

المصدر: دبي- العوضي النمر

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نفى مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم وجود أي طلب أو اتصالات مع الاتحاد الأرجنتيني لنقل مباراة الأبيض الودية مع الأرجنتين والمقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر المقبل في أبوظبي، وقال المصدر إن المباراة قائمة في موعدها ومكانها المتفق عليه مع الجانب الأرجنتيني، إلى جانب إقامة مباراة ودية أخرى للأبيض مع منتخب كازاخستان يوم 19 من الشهر نفسه.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد أشاعت أن الاتحاد الأرجنتيني طلب من نظيره الإماراتي نقل المباراة إلى قطر، حتى يتجنب المنتخب الأرجنتيني السفر قبل أيام من انطلاقة منافسات مونديال 2022، وملاقاة السعودية يوم 22 من الشهر نفسه على ملعب لوسيل في أولى مباريات التانغو في المونديال العالمي.

تجمع أبوظبي

ووفق برنامج الأبيض من المقرر أن يتجمع الفريق مجدداً في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل بأبوظبي، حيث يؤدي تجربتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان أيام 16 و19 نوفمبر، في إطار استعدادات المنتخب لـ3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، وستكون البداية بكأس الخليج العربي «خليجي 25» والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية «حتى الآن»، ثم المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات خلال الفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقرر إقامتها خلال يونيو الماضي، ولكن ينتظر أن يعلن موعدها الجديد يوم 17 الجاري، بعد اعتذار الصين عن عدم استضافتها.

معسكر النمسا

وكان الأبيض قد سبق وأقام معسكر في سبتمبر الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، ولعب خلاله مباراتين وديتين، انتهت الأولى بفوز باراغواي بهدف دون مقابل، والثانية انتهت بفوز فنزويلا بأربعة أهداف دون مقابل، وخلال فترة المعسكر حقق المنتخب العديد من المكاسب بصرف النظر عن نتائج المباريات الودية، منها مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، كما أظهر المعسكر بعض السلبيات الواجب العمل على تداركها خلال التجمعات المقبلة.

احتكاك قوي

ولا شك أن ملاقاة مثل هذه المنتخبات التي تملك لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة والمهارة يفيد لاعبي منتخبنا في الاحتكاك القوي وزيادة الانسجام، مع التعود على اللعب تحت ضغط عالٍ، وسبق وقال المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إنه لا يخشى مواجهة الكبار، فمثل تلك المباريات القوية لها العديد من الفوائد الفنية مثل الاحتكاك القوي، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين واللعب تحت ضغط منافس قوي، وقال: لا أنظر لنتائج تلك المباريات قدر نظرتي للاستفادة الفنية، وظهور لاعبينا بمستوى طيب.

متابعة الدوري

ويواصل المدرب الأرجنتيني أروابارينا متابعة اللاعبين خلال منافسات دوري أدنوك، وزيارة بعض الأندية للتعرف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم للتجمع المقبل، تمهيداً لاختيار قائمة الفريق الذي سيدخل أصحابها المعسكر المغلق المزمع إقامته في العاصمة أبوظبي.

المركز 70 بتصنيف «فيفا»

جاء منتخب الإمارات الأول لكرة القدم «الأبيض» في المركز 70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر أمس، متراجعاً مركزاً واحداً، فيما عزز منتخب البرازيل مركزه في صدارة التصنيف متقدماً على بلجيكا (الثاني) والأرجنتين (الثالث) وفرنسا (الرابع) وإنجلترا (الخامس)، وتمثل التغيير الوحيد في قائمة المنتخبات العشرة الأول، في تقدم منتخب إيطاليا بطل أوروبا الذي فشل في التأهل للمونديال، مركزاً واحداً إلى المركز السادس على حساب إسبانيا الذي تراجع سابعاً، وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخبات اليابان كوريا الجنوبية وأستراليا ثم قطر والسعودية والعراق والإمارات وعمان. فيما تحتل السنغال المركز الأول «إفريقيا» (18)، أمام المغرب (22)، وتونس (30)، ثم نيجيريا والجزائر ومصر. (زيوريخ - وكالات)

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