منتخب الإمارات الثامن آسيويا و70 عالميا بتصنيف الفيفا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتل منتخب الإمارات لكرة القدم المركز الثامن آسيويا والـ70 على مستوى العالم في التصنيف العالمي بنسخته الجديدة الصادرة اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) .

وبرغم عدم خوض الفريق أي مباريات رسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، لم يتغير ترتيب منتخب الإمارات كثيرا عن النسخة الماضية من التصنيف حيث تقلص رصيد نقاط الفريق في التصنيف بمقدار 8.5 نقطة فقط ليصبح 1337.6 نقطة بعد مباراتيه الوديتين أمام منتخبي باراجواي وفنزويلا في معسكر الإعداد بالنمسا.

وشهد التصنيف حفاظ المنتخب البرازيلي على الصدارة متقدما على منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والدنمارك، وجميعها من المنتخبات التي ستخوض بطولة كأس العالم 2022 الشهر المقبل باستثناء المنتخب الإيطالي الذي يغيب عن المونديال بعد إخفاقه في التصفيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز