أحمد رفعت يصل أبوظبي للانضمام إلى الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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وصل أحمد رفعت نجم المنتخب المصري إلى العاصمة أبوظبي اليوم الخميس، تمهيداً للانضمام رسمياً إلى نادي الوحدة قادماً، من نادي فيوتشر.

وتعاقد الوحدة مع رفعت لاعب نادي فيوتشر المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة لدعم صفوفه، بعدما أجرى العنابي تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب بالاستغناء عن البرتغالي فابيو مارتينز، والبرازيلي غوبسون ماراكاس، والتعاقد مع رفعت، والبرازيلي آلان ماركيز، ووليد حسين قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وينتظر أن ينتظم رفعت في تدريبات الوحدة فور إنهاء كافة الإجراءات، وإعلان النادي رسمياً عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويخوض الوحدة مواجهة مهمة أمام النصر بمعقل "أصحاب السعادة" على إستاد آل نهيان بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

يذكر أن الوحدة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزاً وحيداً على البطائح في الجولة الماضية، وتعادل مع الوصل، وخسر أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي.

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