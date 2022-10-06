ولي عهد الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن حل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وتشكيل لجنة مؤقتة

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قراراً إدارياً بشأن حل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وتشكيل لجنة مؤقتة.

نص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.. وتُشكّل لجنـــة مـــؤقتــة لتسيير كافة شؤون النادي وذلك بمــراعاة الــصلاحيــات والاختصــاصــات الــواردة في التشــريعــات الســاريـة في هــذا الشــأن إلى أن يُعاد تشكيل مــجلس إدارة جديد للنادي.

وتكون اللجنة المؤقتة برئاسة السيد عمر حسين بن حنيفة، وعضوية السادة كل من خالد عبيد موسى الكعبي و سعيد علي العاجل وعبدالله حسن الدرمكي وعلي عبيد المراشدة.

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