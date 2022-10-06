ميركاتو «المحترفين» توفير أكثر.. جودة أعلى

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تراجع عدد صفقات أندية دوري المحترفين، بنهاية سوق الانتقالات الصيفية 2022، الذي استمر لأكثر من 3 أشهر وأغلق أبوابه مساء أول من أمس، مقارنة بالموسم الماضي، في عملية توفير للمال من قبل الأندية مع جودة أعلى، حسب ما أكدته بداية الموسم الحالي خلال الجولات الأربع السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، التي قدمت خلالها الفرق مستويات متميزة جذبت الجماهير إلى المدرجات.

وحسب ما أعلنت عنه لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم، فإن الميركاتو الصيفي شهد إبرام 382 صفقة، وذلك بعدد أقل عن الموسم الماضي، الذي كان قد شهد 394 صفقة، أي بزيادة 12 صفقة عن تعاقدات الصيف الأخير، رغم قرار زيادة عدد الأجانب من 4 إلى 5 لاعبين، مع ملاحظة تقليص عدد كشوفات الأندية من 36 إلى 30 لاعباً، وتميزت التعاقدات بالصفقات المدوية مثل انتقال عموري للوصل، وأحمد خليل للبطائح، وجذب أسماء كبيرة من اللاعبين الأجانب في مختلف الأندية.

وكان لافتاً في الميركاتو الأخير، ارتفاع أسهم اللاعب المقيم بشكل كبير، وتوجه الأندية للتعاقد معه بعد النجاحات الواضحة التي حققتها التجربة في الموسم الماضي، وأفرزت عن عدد من العناصر المميزة التي نافست الأجانب في المشاركة، حيث تعاقدت الأندية مع 45 لاعباً في الخانات المخصصة للمقيم، بخلاف اللاعبين القدامى المتواجدين بكشوفات الأندية، رغم مشاركة مقيم واحد فقط في التشكيلة داخل أرضية الملعب، بجانب 5 أجانب، لكن بعض المقيمين نجحوا في مزاحمة الأجانب والمشاركة على حسابهم مع بعض الفرق لتميز مستواهم الفني، حيث تنص اللائحة على مشاركة 6 لاعبين من فئات الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة دون تحديد لفئة الشيء الذي أتاح الفرصة أمام المقيم للمشاركة أساسياً.

وبالعودة إلى عدد الصفقات عامة في مختلف الفئات خلال الميركاتو الأخير، فإنها أقل من صفقات الموسم الماضي وأكثر عدداً من تعاقدات الأندية في صيف 2020 و2019، بعدد 30 صفقة، وكان منطقياً الارتفاع الملحوظ في تعاقدات الأندية مع الأجانب، بالمقابل تراجع عدد صفقات اللاعبين المواطنين مقارنة بالموسم الماضي، رغم النشاط المكثف للصاعدين البطائح، ودبا الفجيرة بكسب توقيع العديد من اللاعبين الجدد تدعيماً لصفوفهما بهدف البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وبعد إسدال الستار نهائياً على الانتقالات الصيفية، فإن الأندية تنتظر حصاد جهدها، بتحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات، وتقديم مستويات جيدة ترضي تطلعات الجماهير، وتسهم في الارتقاء بمستوى الكرة الإماراتية.

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أتاحت لائحة الانتقالات فرصة 21 يوماً، أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين جدد لا يرتبطون بعقود مع أندية أخرى، مع وجود شرط آخر يتمثل في وجود خانة شاغرة بكشوفات النادي الذي يرغب في التعاقد.

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