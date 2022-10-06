البطائح يتخطى مليحة في «الصالات»

المصدر: (دبي - البيان )

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ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الصالات، نجح فريق البطائح في تخطي مضيفه فريق مليحة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء قوي شهد العديد من الاعتراضات من الأجهزة الفنية وظهرت البطاقات الملونة في المباراة، حيث تم طرد مدرب مليحة ومساعد مدرب البطائح إضافة إلى 6 بطاقات صفراء تقاسمها لاعبو الفريقين، أحرز للبطائح دانيل نيهرو «هدفين» وهدف لكل من عبدالله الفلاسي ونوفل الطائي وأحرز أهداف مليحة عبيد الغول ومحمد مصطفوي.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز خورفكان على مضيفه اتحاد كلباء 6-2 وهي الخسارة الثالثة لـ «النمور» ليتذيل جدول الترتيب من دون رصيد بينما يقف خورفكان في الصدارة برصيد 7 نقاط، كما فاز الحمرية على الشارقة 3-1 ليتقدم الحمرية إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين فقط وتجمد الشارقة في 3 نقاط بالمركز الخامس.

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