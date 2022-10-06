«الأبيض» على رأس المجموعة الأولى في «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت قرعة النسخة 11 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرازيل وإسبانيا والسعودية، فيما جاء منتخب إيران حامل اللقب 3 مرات على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الباراغواي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وتقام منافسات البطولة من 01 إلى 05 نوفمبر 2022 على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر مجلس دبي الرياضي، بحي دبي للتصميم بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«فيفا»، وأجرى مراسم القرعة النجم العالمي باتريك كلويفرت والحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري.

كما حضر مراسم القرعة علي عمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد سالم المهري نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وراشد محمد مدير البطولة، ولاعب المنتخب الإماراتي السابق بخيت سعد ولاعب منتخبنا الوطني وليد بشر، كما حضر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية وعدد من نجوم المنتخب.

وأكد سعيد حارب أن البطولة حققت نجاحات متواصلة منذ انطلاقها في 2011 حتى أصبحت ثاني أهم بطولة للكرة الشاطئية بعد كأس العالم، وقال: «سعادتنا كبيرة أن نجتمع لإجراء قرعة النسخة 11 من هذه البطولة التي ولدت في دبي عام 2011 وعملنا معاً مع اتحاد كرة القدم و«فيفا» والصديق جوان كوسكو لاستمراريتها ونموها وتطويرها، وها نحن نصل النسخة 11 بنجاحات متواصلة منذ النسخة الأولى للبطولة التي أصبحت ثاني أهم بطولة للكرة الشاطئية في العالم بعد كأس العالم».

منتخبات جديدة

وأضاف: «بطولة هذا العام تتميز بحضور منتخبات جديدة، كما تتميز أنها ستكون مسك الختام لفعاليات النسخة الأولى من مهرجان دبي للألعاب الشاطئية ، نرحب بجميع المنتخبات المشاركة على أرض وطننا، ونتمنى لمنتخبنا الوطني تحقيق أفضل النتائج في البطولة، ونحن سعداء بمشاركة المنتخب السعودي الذي يشارك لأول مرة في البطولة».

وقال محمد بن هزام: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دوره الرائد في دعم البطولة ورياضة كرة القدم الشاطئية، ونحن سعداء بالشراكة مع المجلس في تنظيم هذه البطولة الدولية الكبيرة والمهمة التي شهدت تطوراً كبيراً منذ انطلاقها وشارك فيها أفضل المنتخبات في العالم، مما ساعد في تطوير مستوى منتخباتنا الوطنية، ونحن على ثقة بأن المنتخب سيقدم أداءً ممتازاً في البطولة هذا العام ».

شراكة ناجحة

ومن جانبه تقدم جوان كوسكو بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وفرق العمل على الدعم المتواصل للبطولة، وعبر عن سعادته باستمرار الشراكة الناجحة التي تجمع «فيفا» مع مجلس دبي الرياضي طوال 11 سنة، وقال: «مرت 11 سنة مليئة بالأحداث الكثيرة والعمل المستمر والذكريات الجميلة، هذه البطولة ولدت في المكان الصحيح في دبي، فالجميع يسعى لزيارتها والمشاركة في هذه البطولة التي تعد ثاني أقوى بطولة كرة قدم شاطئية بعد كأس العالم».

وفي ختام مراسم القرعة أهدى سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى النجم العالمي باتريك كلويفرت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز