«الكأس الغالية» في كل أنحاء العالم

المصدر: دبي - البيان

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تعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم و«+FIFA» الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم، في خطوة تهدف إلى الانتقال بكرة القدم نحو العالمية في الإمارات، وفي إطار مهمتها المتمثلة في توفير طرق ممتعة ومبتكرة للجماهير بُغية التفاعل، تقدم «+FIFA» عروضاً مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم من كافة أنحاء العالم، والتي تشمل مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى الإماراتي وبعض مباريات المنتخبات الوطنية.

وتُمثل «+FIFA» أحد أساليب بث فعاليات كرة القدم مباشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث تشمل المنافسات المعروضة الدوريات وبطولات الكأس لكل من الرجال والسيدات والشباب، علماً أن المنصة متاحة عبر شبكة الإنترنت بعشر لغات مختلفة ومتوفرة على شكل تطبيق للهواتف المحمولة وعبر بعض الأجهزة المتصلة المحددة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «سعداء جداً بتوقيع هذه الشراكة مع «+FIFA» المنصة الرقمية المميزة، لما تحتويه من برامج كروية مختلفة تناسب كل من ينتمي لعالم كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير عاشقة للأندية والمنتخبات الوطنية، إلى جانب النقل المباشر لمجموعة كبيرة من المباريات في مختلف البطولات حول العالم».

وأضاف الأمين العام لاتحاد كرة القدم: «الاتفاقية نقلة كبيرة للمسابقات التي يُشرف على تنظيمها اتحاد الكرة، سواء بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو دوري الدرجة الأولى وبعض مباريات منتخباتنا الوطنية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام الملايين حول العالم بمتابعة مبارياتنا المحلية، والبداية ستكون في نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة 21 الجاري». وفي هذا الصدد، صرحت شارلوت بار، مديرة الاستراتيجية والمنصات الرقمية بالاتحاد الدولي الفيفا قائلة: «نفخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات ومتحمسون للنهوض باللعبة عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

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