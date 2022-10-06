النقبي ينضم لعضوية إعلامية «خليجي 25»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تسلمت الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي من الاتحادات الخليجية أسماء المرشحين للجنة الإعلامية لخليجي «25»، المقرر إقامتها بالبصرة من 6 إلى 19 يناير من العام المقبل.

وتضم اللجنة: سالم النقبي مدير إدارة الإعلام باتحاد الإمارات للكرة، وأحمد ميرزا «اتحاد البحريني»، وفيصل الطويهر «الاتحاد السعودي»، ويونس الغافري «الاتحاد العماني»، وسطام السهلي «الاتحاد الكويتي»، وخالد الكواري «الاتحاد القطري»، وأحمد زامل «الاتحاد العراقي»، ومعاذ الخميسي «الاتحاد اليمني».

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