«دورينا» يجهز محمد عبد الله للمونديال

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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تواجد الحكم الدولي محمد عبدالله حسن في الجولات الأربع السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، أدار خلالها 4 مباريات من وسط الملعب، بعد أن حظي بثقة ودعم لجنة التحكيم التي رأت حضوره المستمر في كل الجولات، وذلك في خطوة تستهدف فيما يبدو إعداده للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2022 قطر الشهر المقبل، رفقة زميليه الحكمين المساعدين محمد الحمادي وحسن المهري. وأدار محمد عبدالله مباريات الوصل والوحدة، الشارقة وبني ياس، اتحاد كلباء والظفرة، الشارقة وخورفكان، بجانب وجوده في مهمة حكم فيديو في جميع الجولات، ليؤكد جاهزيته البدنية والذهنية لظهور مشرف في المحفل العالمي.

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