24 مواجهة.. 15 فوزاً للجزيرة و4 للشارقة و5 تعادلات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ينال الجزيرة الأفضلية على الشارقة في لقاءات الفريقين بدوري المحترفين، قبل المواجهة التي تجمعهما غداً الجمعة ضمن الجولة الخامسة من البطولة على أرضية ملعب إستاد محمد بن زايد، والتي يدخلها الجزيرة برصيد 10 نقاط نالها بالفوز في 3 مباريات والتعادل أمام بني ياس في الجولة السابقة ليحتل المركز الثاني، بينما يتربع الشارقة على صدارة الترتيب بالنمرة الكاملة 12 من 12 نقطة لتكون المواجهة في غاية الأهمية للفريقين بحثاً بطموح الصدارة وخوفاً من تلقي الخسارة الأولى.

والتقى الفريقان في 24 مباراة سابقة، شهدت تفوقاً كبيراً لفخر أبوظبي الذي حقق الفوز في 15 مباراة، مقابل 4 فقط للشارقة، فيما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، وفي الموسم الماضي تقاسم الفريقان نقاط الجولتين الأولى والثانية، بفوز الشارقة على ملعبه في الجولة الخامسة 2-1 ورد عليه الجزيرة في الجولة رقم 18 بالفوز 1-صفر، لينال كل فريق 3 نقاط.

ويتفوف «فخر أبوظبي» في عدد الأهداف المحرزة أيضاً، حيث وصل إلى شباك ضيفه بعدد 50 هدفاً في 24 مباراة، كثاني أكثر فريق هز شباكه بعد الوحدة الذي أحرز 52 هدفاً، فيما اكتفى الشارقة بإحراز 22 هدفاً فقط في مرمى مضيفه.

الخسارة الأخيرة

وبجانب أفضلية الجزيرة في مواجهات الفريقين، فإن الشارقة لا ينسى أن آخر خسارة تعرض لها في الدوري كانت أمام «فخر أبوظبي» بهدفين مقابل هدف، وبعدها حافظ على نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه كوزمين خلال 12 مباراة حقق خلالها الفوز في 11 مباراة وتعادل في واحدة أمام العين بهدف لكل في ختام النسخة الماضية من المنافسة، الشي الذي يجعله أكثر حذراً في اللقاء، لعدم تكرار الخسارة في ذات الملعب، مع رغبته أيضاً في تحقيق الفوز الخامس على التوالي للمرة الثانية في تاريخ المنافسة بعد أن فعلها في موسم 2020-2021 كإنجاز يحسب له.

وبعيداً عن حسابات الفوز والخسارة فإن اللقاء يشهد تحدياً على المدرجات في دوري الجماهير الذي أطلقته رابطة دوري المحترفين مع انطلاق المنافسة، حيث يتنافس الفريقان في أفضلية الحضور بالمباريات مع تفوق الجزيرة أيضاً الذي شهدت مبارياته أعلى حضور خلال الجولات السابقة.

سيارة للجمهور

وحفز «فخر أبوظبي» أنصاره للحضور بالإعلان عن تقديم جوائز سحب قيمة منها سيارة نيسان، و4 جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، و6 جوائز بقيمة 5 آلاف درهم، وعدد 3 جوالات آيفون حديثة، وعدد من الأجهزة الإلكترونية مع توفير فحص مجاني يوم أمس لكوفيد 19 لمشجعيه، فيما أعلن الشارقة عن توفير حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة في محاولة تحفيزية لمحبيه وتسهيل مهمة حضورهم إلى ملعب اللقاء الذي يتوقع أن يشهد حشداً جماهيرياً كبيراً.

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