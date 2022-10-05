شباب الأهلي يتصدر «الرديف» والوصل الأخير

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يتصدر شباب الأهلي قمة دوري الرديف تحت 21 سنة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويقدم الفريق أداءً مميزاً، كما يمتلك الفريق أقوى خط هجوم بعد أن سجل 19 هدفاً، ويليه فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم برصيد 14 هدفاً، ويعوض النصر ترتيبه في مسابقة المحترفين محققاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط متساوياً مع العين والبطائح والوحدة في نفس الرصيد.

مفاجأة الترتيب

أما مفاجآت ترتيب فرق دوري الرديف فتأتي من خلال احتلال الشارقة للمركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط من أربع مباريات، واحتلال الوصل المركز الأخير بدون أية نقاط بعد أن تلقى 4 خسائر خلال الجولات الماضية، ويعتبر فريق الفجيرة ودبا الفجيرة من أضعف خطوط دفاع الفرق المشاركة في الدوري بعد أن مني مرمى خورفكان بعدد 12 هدفاً بزيادة هدف عن دبا الفجيرة.

نتائج الجولة الرابعة محيرة هي الأخرى، فخورفكان الذي انهزم من الفريق الأول تعادل في الرديف بثلاثة أهداف لكل منهما، والنصر الذي انهزم من الوصل في الفريق الأول فاز على الوصل بعقر داره بهدفين، وشباب الأهلي الذي انهزم من الظفرة بالفريق الأول فاز فريقه للرديف بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تجهيز

وعن تلك المفارقات في الترتيب قال المحاضر الدولي عبد الله حسن المدير الرياضي في نادي البطائح، مسابقة الرديف تعتبر تجهيزاً للاعبين تمهيداً لاختيار أفضلهم للمشاركة مع فريق النادي المشارك في دوري المحترفين، لذلك كان قرار رابطة المحترفين بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في تلك المسابقة إلى 36 لاعباً ومنحت فرصة قيد عدد جيد من اللاعبين المقيمين لمنحهم فرصة اللعب وحسن اختيار الأفضل من بينهم بما يخدم الفريق الأول.

وأضاف عبد الله حسن: لكل نادٍ هدف من المشاركة في دوري الرديف، ولكن الكل يتفق على أنها مسابقة لتجهيز وإعداد اللاعبين بشكل جيد لاختيار أفضلهم للمشاركة مع الفريق الأول، وتتوقف اهتمامات الأندية وفق أولوياتها، فهناك من يقرر أن اللاعب الذي يشارك بالفريق الأول لا يشارك في دوري الرديف، وهناك من يمنح الفرصة للاعبي الرديف بالمشاركة مع الفريق الأول وفق الحاجة لذلك.

تركيز

وقال لا يقاس ترتيب الأندية على مستوى الفرق وما يضمه من لاعبين موهوبين فهناك أندية تمنح الفرصة للاعبين من تحت 18 سنة، لإعدادهم للمستقبل، ويصب تركيزه الأول على نتائج ومستوى الفريق الأول، لذلك لا يجب الحكم على تأخر ترتيب الوصل بأنه لا يضم لاعبين جيدين قد يكون له رؤية في تجهيز عناصر صغيرة السن وتوفير احتكاك قوي لهم تمهيداً للاستفادة منهم في الفريق الأول مستقبلاً.

وعن احتلال البطائح للمركز الخامس في المسابقة قال عبد الله حسن: الناي لديه قاعدة جيدة من لاعبي المراحل السنية، ويوليهم جل اهتمامه، لأنه يعتبر ذلك هم أساس البنيان للمستقبل، ويكفي القول أن فريق البطائح يضم معظمه من اللاعبين المواطنين والمقيمين، ونعول عليهم مستقبلا في المشاركة مع الفريق الأول الذي يسعى ليكون رقماً صعباً في مسابقة المحترفين.

نتائج الجولة الرابعة

خورفكان مع الشارقة 3/3

عجمان مع دبا الفجيرة 1/1

الجزيرة مع بني ياس 0/2

الوصل مع النصر 2/0

كلباء مع العين 2/4

شباب الأهلي مع الظفرة 2/5

الوحدة مع البطائح 1/3

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